植物园格洛扩展地新设施开放

（早报讯）空置约15年后，新加坡植物园格洛扩展地内的两栋受保留黑白洋房经一番整修迎来新用途，分别成为展出森林生态资讯和植物艺术品的探秘馆及艺廊。公众今后走访这些新设施时，还可顺道带孩子到园区内新开放的自然玩乐空间，从更多不同角度体验大自然的美好。

副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰今天出席了格洛扩展地的新设施开幕礼。国家发展部长李智陞也与王瑞杰一同参观了新设施。

占地八公顷的格洛扩展地园区内有两栋受保留黑白洋房。其中，有栋建于1898年的黑白洋房过去曾被法国大使馆使用，是本地目前存留下来的最古老黑白洋房。这座承载丰富殖民史足迹的建筑被整修为华侨银行树木园内的森林探秘馆后，将展出新加坡森林生态有关的资讯，成为公众学习植物知识的好去处。

另一栋建于1906年的黑白洋房则被整修成植物艺术画廊。这是新加坡首个永久性展出植物艺术品的艺廊。

除了上述两栋集合新旧元素的受保留建筑，格洛扩展地新开放的设施还包括COMO小树林。此处的玩乐设施设计看似植物园内种植的菠萝蜜、海红豆树等植物，可让孩子们边玩乐，边学习植物知识。

格洛扩展地内的华侨银行树木园和山脊步道已于前年率先开放。将植物园研习森林（Learning Forest）与格洛扩展地衔接起来的200公尺树冠桥预计将于明年开放。

加上格洛扩展地逐步发展中的八公顷园区，植物园总占地面积扩大至82公顷。