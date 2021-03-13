推出《创意教具说故事》助学前教师激发孩童学习兴趣

（早报讯）推广华文学习委员会推出《创意教具说故事》，把故事教具制作比赛的决选作品集结成书，赠送给学前教育业者，希望教师利用这些创意点子来激发孩童的学习兴趣。

教育部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲与推广华文学习委员会学前组组长、裕廊集选区议员谢曜全今早为《创意教具说故事》主持线上发布会。孙雪玲也是推广华文学习委员会主席。

孙雪玲致辞时指出，推广华文学习委员会从2018年起，每年举办学前教师故事教具制作比赛，为的就是推动教师开发富有创意的故事教具和教学方法，激发幼儿听故事和讲故事的兴趣。

过去几届比赛，主办方每年收到近300份参赛作品。去年，尽管面对冠病疫情带来的挑战，但参赛作品仍然不少。

设计作品的华文教师，尽力将故事教具融入日常教学。不过，受客观条件限制，教师不容易将故事教具进一步推广。为此，委员会学前组决定将这几年收集到的决选作品出版成书，让这些富有创意的故事教具和教学法发挥更大的作用。

她说：“《创意教具说故事》这本书，收录了教师们为幼儿量身打造的众多故事教具。它通过活泼有趣的呈现方式，图文并茂，对制作教具的材料和方法都做了详细的说明。我们深信，这本书一定能让更多学前华文教师从中受惠。”

这本书共收录41份作品，所有主要业者和伙伴业者经营的学前中心最迟将在5月收到两本《创意教具说故事》。当局接下来也有意根据需求赠送给其他业者。

今年的故事教具制作比赛已开放报名，在职的学前华文教师可以个人或小组参赛，小组不能超过三人。

比赛的报名截止日期是4月9日，教师可上网查阅详情，网址是cpcll.sg。