咖啡店摊位油锅变“火锅” 消防员爬上屋顶灭火

（早报讯）油锅变“火锅”，消防员爬上咖啡店屋顶灭火。

这起火患在今早（3月13日）约8时发生，地点是中峇鲁路惹兰孟比那（Jalan Membina）第18座咖啡店。

《新明日报》接获热心读者拨打24小时热线通报后赶往现场，发现起火的是咖啡店的一间快餐摊位，火已经被扑灭。涉事的摊位员工在外面休息，拒绝受访。

一位不愿透露姓名的摊主说，当时火势很猛，她试图用灭火器救火，无奈火势太大，赶紧联系民防部队。

她担心火患会引发爆炸，所以也提醒其他摊主关好煤气，随后一同疏散。

“咖啡店经营近20年都没遇过火灾，目前还不知道损失情况，幸好没人受伤。”

附近居民叶先生（69岁）表示，他在家看到有浓烟冒出，起初以为是组屋起火，赶紧过去查看。

“大量浓烟从排烟管冒出，三辆消防车到场，现场也弥漫着刺鼻烟味。”

读者提供的视频显示，几名消防员也爬上咖啡店屋顶灭火。

民防部队受询时表示，火患涉及咖啡店的厨房排烟管，消防员用两支水枪将火扑灭，无人受伤。

火患殃及隔壁摊位，咖啡店事后封锁超3小时。

记者到场发现，涉事咖啡店共有七个摊位，起火摊位被烧黑，隔壁的煮炒摊也被波及。

警方事后将整个咖啡店封锁，记者离开时仍未解封，路过的民众和疏散的摊位助手也在旁等候。