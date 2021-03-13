洛阳大伯公宫为信众重开财库 人龙涌借红包

（早报讯）洛阳大伯公宫今天（3月13日）重启开财库活动，一小时迎来300名信徒。

为了在冠病疫情期间保障公众安全，洛阳大伯公宫理事讨论后决定取消去年的“开财库”活动。随着疫情日趋稳定，洛阳大伯公宫日前宣布，将从3月13日至17日早上8时至晚8时举行开财库活动。

《新明日报》记者今早于7时30分走访现场，发现约有10人在庙宇外排队等候。半小时后，已聚集了近50人。人们排队井然有序，并没有出现拥堵情况。

信众梁女士（67岁，德士司机）说，由于有乘客刚好在附近下车，她因此决定过来参加活动。

她说，这并非她首次参加开财库活动，以往参加时大约有200至300人到场。在她看来，这次参加活动的信众减少了，气氛也受影响。

不过，卓女士（75岁，退休人士）则认为，虽然人数减少，但依旧热闹。

“信众们都戴着口罩，拜拜时也都保持安全距离，非常安全。”

洛阳大伯公宫活动负责人陈亚铭（62岁）受访时透露，活动进行了一小时，已迎来了300名信徒。

陈亚铭说，明天是大伯公诞辰日，以往庙宇会举行万人“过平安桥”仪式和大伯公诞辰联欢晚宴，但为了控制人潮，他们将取消这两项活动。

“明天是大伯公诞辰日，相信还是会有不少信众到庙宇拜拜。下周又碰到学校假期，人流也会增加。”

俗称“借红包”的“开财库”习俗起源于民间，相传天上派出500名护法罗汉，化身和尚到观音堂化缘，慈悲为怀的观音大开仓库，任他们享用，剩下粮食分给老百姓。