本地经典曲 竟变印度爱国歌

（早报讯）34年前国庆日推出的经典爱国歌曲《相信我吧！新加坡》（Count on Me, Singapore），远渡重洋被印度公然抄袭直接套用，成了《我们办得到》（We can achieve）的“印度爱国歌曲”。

新加坡当局已介入调查，看朗朗上口的山寨版爱国曲目是否涉及侵犯版权，而数个贴在不同网站的歌唱视频，因为被许多热爱新加坡的网民吐槽，引起极大反弹后，相信已全被撤下。

在调查可能侵权问题的文化、社区及青年部，昨天（3月12日）在面簿贴文，感谢新加坡人对这首歌所展现的拥有权和自豪感。

这首1986年推出的家喻户晓爱国歌曲，是由加拿大词曲创作人休·哈里森（Hugh Harrison）创作，曹思平（Clement Chow）演唱。

歌曲抒发国人对新加坡的情怀，呼吁国人为新加坡的愿景携手共进，让新加坡能向世界展现自我。

结果，视频中的印度爱国歌，所有的“新加坡”都被改成“印度”，其他字句原封不动。

原曲一开头的“我们对新加坡有愿景（We have a goal for Singapore），被怀疑两个音节的“India”塞不进旋律中，抄袭者把“Singapore”改成音节较长的“印度祖国”（Mother India），让人莞尔。