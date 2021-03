本地经典曲 竟变印度爱国歌

(早报讯)34年前国庆日推出的经典爱国歌曲《相信我吧!新加坡》(Count on Me, Singapore),远渡重洋被印度公然抄袭直接套用,成了《我们办得到》(We can achieve)的“印度爱国歌曲”。

新加坡当局已介入调查,看朗朗上口的山寨版爱国曲目是否涉及侵犯版权,而数个贴在不同网站的歌唱视频,因为被许多热爱新加坡的网民吐槽,引起极大反弹后,相信已全被撤下。

在调查可能侵权问题的文化、社区及青年部,昨天(3月12日)在面簿贴文,感谢新加坡人对这首歌所展现的拥有权和自豪感。

这首1986年推出的家喻户晓爱国歌曲,是由加拿大词曲创作人休·哈里森(Hugh Harrison)创作,曹思平(Clement Chow)演唱。

歌曲抒发国人对新加坡的情怀,呼吁国人为新加坡的愿景携手共进,让新加坡能向世界展现自我。

结果,视频中的印度爱国歌,所有的“新加坡”都被改成“印度”,其他字句原封不动。

原曲一开头的“我们对新加坡有愿景(We have a goal for Singapore),被怀疑两个音节的“India”塞不进旋律中,抄袭者把“Singapore”改成音节较长的“印度祖国”(Mother India),让人莞尔。