“长堤海霸王”6月后将关闭 老饕不舍

（早报讯）有75年历史的长堤海鲜楼，其位于加冷的分店“长堤海霸王”将于今年租约到期后不再续约，国家体育场附近的加冷体育场林荫道，6月后将再也看不到海鲜馆这个老地标了。

长堤海鲜馆是在1985年开始在该处营业，间中有一段时期因租约到期搬到东海岸，但后来又因海鲜馆顺利取得租约，于2008年重回旧地营业，直至今日。

这里停车方便，在八九十年代相当受饕客欢迎，是举行家庭聚餐的热门景点。

长堤海鲜楼的第一家店创立于1946年，目前旗下有四家分店，长堤海鲜楼发言人受询时证实，位于体育场林荫道的“长堤海霸王”今年6月租约到期后不再续约，届时将搬迁到位于罗拔申码头的新店。

“长堤海霸王”的租约是每三年续约一次，我们在去年被告知租约2月到期后不会再延长，但我们还是提前申请再续多几个月，目前已在罗拔申码头物色到新址，新店也已于去年8月开张。”

发言人也表示，“长堤海霸王”租约到期后，所有员工将转去新店工作。公司也从今年3月起，已经陆续通知顾客们这个消息。

“当然有很多顾客与我们一样不舍得离开现在的地址，但也有很多人表示愿意到新店支持。”

长堤海鲜楼发言人也说，目前已有不少常客到新店品尝特色美食。

食客顾先生（56岁，工程师）受访时表示，过去这些年，他经常举家来光顾，每次来必点辣椒螃蟹。这家海鲜馆，有着全家人美好的回忆。

“今天才听到关闭的消息，还真的有点遗憾，但以后我会考虑到其他分店光顾。”