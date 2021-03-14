昨倾盆大雨 芽笼组屋停车场积水淹半个轮胎

（早报讯）昨午（3月13日）倾盆大雨，芽笼组屋停车场低洼处发生突发性淹水，水淹触及轿车轮胎，雨停即退水。

这起事故发生在昨午3时左右，地点在芽笼一带的沈氏坊（Sims Place）第46座至第48座组屋的户外停车场。

《新明日报》接获热心读者郭先生（58岁，德士司机）拨打24小时热线通报，指停车场淹水，情况严重。

“停车场道路与停车位被淹没，车辆涉水而过，积水淹到了半个轮胎位置。”

记者到场时，积水已退，不愿透露姓名的店家表示，昨午约2时开始下大雨至下午5时，大约到了下午3时，第46座的停车场道路已慢慢开始积水。“这里停车场由第46、47与48座组屋组成，我的店在第48座组屋，店前没有淹水。”

她说，轿车还是可涉水而过，但没有车子因此抛锚。

据观察，第47座组屋地势最低，有六间店面前的停车位与道路积水，而第46座组屋则有约三间店面前受影响。

公用事业局昨午也发贴文指出，由于下大雨，巴耶利峇路上段（Upper Paya Lebar Road）以及波东巴西的祥光道（Siang Kuang Avenue）的渠道和大水沟水位，分别在昨午3时45分以及3时52分，已达到90％。贴文指上述地点有发生突发性淹水的风险，呼吁民众在一小时内避免到这些地方。

当局指环境局预计，新加坡许多地方在昨午3时40分至5时15分会下大雨。