王瑞杰向企业提出三大建议 应对后冠病时代的挑战

（早报讯）为了应对后冠病时代的严峻挑战，副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰提出三大建议，包括加强商界和民间的合作、企业和员工互相扶持，以及鼓励更多企业回馈社会，提高整个社会的应变能力。

王瑞杰今早在2021年《联合早报》财政预算案商业论坛上发表开场讲话时作出以上呼吁。

为加强商界和民间的合作，政府将在今年内成立新的群策群力行动联盟（Alliances for Action），汇集业界与民间力量，共同探讨以更有效的方案来解决问题。王瑞杰呼吁与会者积极参加这个联盟，或主动建立新的合作关系。

此外，企业和员工必须继续互相扶持，共同前进。王瑞杰说：“我希望企业能够以长远的眼光看待与员工的关系，如通过培训协助员工提升技能和生产力。这是因为更优秀的员工，将成就更具竞争力的企业。”

王瑞杰也鼓励更多企业回馈社会。他透露，有本地企业把从雇佣补贴计划（Jobs Support Scheme，简称JSS）中获得的补助捐给慈善机构或退还给政府，有的则用这些资助来聘请更多员工。它们在需要时挺身而出的精神令人鼓舞。

《联合早报》今年第六度主办财政预算案商业论坛，因应冠病疫情采用现场活动和网络直播的混合模式，让广大中小企业群体能参与论坛。

这场商业论坛正在zaobao.sg网站和早报面簿facebook.com/zaobaosg，以及新加坡报业控股华文媒体集团旗下的社交媒体平台直播。论坛的主要赞助机构是大华银行，场地合作伙伴是鹏瑞利集团和首都剧院，gov.sg是论坛的支持伙伴。