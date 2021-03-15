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王瑞杰向企业提出三大建议 应对后冠病时代的挑战

文 / 陈紫筠

剪辑 / 刘力智

发布 / 2021年3月15日 11:31 AM

更新 / 2021年3月15日 9:09 PM

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【直播】副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰同商界领袖和中小企业代表对话，讨论今年的“越战越勇”预算案措施对整体经济和工商界的意义，以及企业当前应关注的事项。 主要赞助机构：UOB | 支持伙伴：Gov.sg | 场地合作伙伴： Perennial和首都剧院

Posted by Lianhe Zaobao 联合早报 on Sunday, March 14, 2021

（早报讯）为了应对后冠病时代的严峻挑战，副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰提出三大建议，包括加强商界和民间的合作、企业和员工互相扶持，以及鼓励更多企业回馈社会，提高整个社会的应变能力。

王瑞杰今早在2021年《联合早报》财政预算案商业论坛上发表开场讲话时作出以上呼吁。

为加强商界和民间的合作，政府将在今年内成立新的群策群力行动联盟（Alliances for Action），汇集业界与民间力量，共同探讨以更有效的方案来解决问题。王瑞杰呼吁与会者积极参加这个联盟，或主动建立新的合作关系。

此外，企业和员工必须继续互相扶持，共同前进。王瑞杰说：“我希望企业能够以长远的眼光看待与员工的关系，如通过培训协助员工提升技能和生产力。这是因为更优秀的员工，将成就更具竞争力的企业。”

王瑞杰也鼓励更多企业回馈社会。他透露，有本地企业把从雇佣补贴计划（Jobs Support Scheme，简称JSS）中获得的补助捐给慈善机构或退还给政府，有的则用这些资助来聘请更多员工。它们在需要时挺身而出的精神令人鼓舞。

《联合早报》今年第六度主办财政预算案商业论坛，因应冠病疫情采用现场活动和网络直播的混合模式，让广大中小企业群体能参与论坛。

这场商业论坛正在zaobao.sg网站和早报面簿facebook.com/zaobaosg，以及新加坡报业控股华文媒体集团旗下的社交媒体平台直播。论坛的主要赞助机构是大华银行，场地合作伙伴是鹏瑞利集团和首都剧院，gov.sg是论坛的支持伙伴。

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