公共医疗机构与保险业者合作 开发住院索赔数码平台

（早报讯）私人医药保险受保人未来可透过一站式的数码平台，向保险业者提出索赔申请，这不单能让病患享有更便捷的服务，也可协助保险业者提升运营效率。

新加坡普通保险协会（General Insurance Association）、新加坡人寿保险协会（Life Insurance Association Singapore），以及综合保健信息系统公司（Integrated Health Information Systems）今天（3月15日）发表联合文告，宣布推出“医疗保险行业试点计划”，向业界征集提案，开发一款端到端的医保理赔平台。

参与这项试点计划的医疗服务机构共三家：竹脚妇幼医院、新加坡国立大学医院，以及新加坡中央医院。大东方人寿保险是率先参与试点的唯一寿险业者。

根据计划，新的数码索赔平台除了将涵盖个人的私人综合健保计划（Integrated Shield Plans）保单，也包括企业为员工购买的住院和手术保险保单。

目前，医药保险索赔不仅程序繁琐，所需消耗的纸张也不少。新数码平台日后创建后，医疗机构可直接透过平台查阅病人的保单资料，以确认病患入院时可否免缴按金；病患也能授权通过电子政府密码（SingPass）应用，向保险公司或医院提供相关个人资料，包括医疗记录和保单详情，不但省时省力也环保。

普通保险协会执行长何启荣说：“这项提案征集活动旨在建立一个一体化的生态系统，让医疗和保险业者能在运作上互通，从而提升效率，改善病患体验。”

提案征集活动将于下月26日截止。