新国民服役体能训练将取代预备训练和补训

（早报讯）从4月1日起，个人体能测试不及格的战备军人，将到全岛42个地点进行新的国民服役体能训练，完成年度的体能训练要求，取代原来的预备训练或补训。

目前战备军人每年可以选择参与最多十次预备训练（IPT），为个人体能测试（Individual Physical Proficiency Test，简称IPPT）做准备。如果体能测试不及格，则须参加最多20次的补训。

在新制度下，如果体测不及格，包括进行体测在内，战备军人每年统一需完成10次国民服役体能训练（NS Fitness Improvement Training，简称NS FIT)。

陆军总参谋长兼国民服役事务处处长廖民贵准将今早宣布，训练计划将在4月1日正式启动，战备军人可3月25日起通过国民服役网站报名参加。

他说：“武装部队将与保健促进局和新加坡体育理事会合作为战备军人提供更便利、灵活和全面的训练项目和场所，鼓励他们将锻炼融入生活中。”

除了现有13个军营体能训练中心、公园和战备军协俱乐部健身房，战备军人也能到29个地点参与保健促进局的高强度间歇训练（HPB Quick HITT）。

这些地点包括组屋区的公园、体育场和购物中心。此外，战备军人之后也可选择到勿洛、裕廊西和淡滨尼的ActiveSG健身馆进行活动。

高强度间歇训练是在指导下，短时间内进行高强度运动，以增强力量和耐力。每次活动大约60到75分钟，让战备军人能更加方便安排进行锻炼。

战备军人在参加保健促进局的高强度间歇训练时，亲友也能通过保健促进局Healthy 365移动应用程序，预订参加同一场锻炼。

除了武装部队，内政团队也将从在今年6月起采纳国民服役体能训练，详情将在稍后公布。