市镇会管理报告出炉 三市镇会在至少一个管理范围获橙色评级

（早报讯）本地市镇理事会2019财政年的整体管理表现与前一年相比，稍有进步，在至少一个管理范围获橙色评级的市镇会从2018财政年的四个，跌至2019财政年的三个。其中，淡滨尼市镇会在两个管理范围获橙色评级，表现比其他市镇会逊色。

国家发展部今天发布的2019财政年市镇会管理报告，针对各市镇会2019年4月至2020年3月的表现进行评估，评估项目包括市镇整洁、市镇维修保养、电梯服务、服务与杂费（S&CC）欠款管理和机构监管这五方面。绿色为最佳评级，依次是橙色和红色。

在市镇整洁和电梯服务方面，所有16个市镇会都获得绿色好评。

不过，在市镇维修保养方面，淡滨尼市镇会和阿裕尼—后港市镇会（AHTC）却获得橙色评级。蔡厝港市镇会则在服务与杂费欠款管理获得橙色评级。

淡滨尼市镇会也在机构监管上获橙色评级，原因是它因电脑计算错误，在其中一个季度未将足够资金转移到累积基金和电梯更换基金，因此未遵守市镇会财务条例（TCFR）。该市镇会发现了错误，并在下一个季度将差额转入了两个基金。

此外，所有市镇会的2019财政年财务报表也都取得“无保留”（unqualified）的审计结果。

国家发展部在文告中解释，由于去年实施了病毒阻断期，国家发展部决定将市镇会提交经审计财务报表和机构监管清单的截止日期延长两个月，即从2020年9月30日延后至2020年11月30日。

市镇会财务报表提呈至国会，以及2019财政年市镇会管理报告的发布因此也都被推迟了。