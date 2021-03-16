周二开市前可关注股票

（早报讯）本地股市再度重返3100点，新加坡海峡时报指数昨天闭市报3106点，全天上扬10.78点或0.35％。这是海指短短五个交易日内第三度挑战3100点。
美国股市周一隔夜收盘创历史新高，主要是能源股所带动。以及投资者对经济增长和通胀将加速的押注。道琼斯工商指数涨0.5%，标普500指数涨0.6%；纳斯达克综合指数涨1%。
下列为今早开市前可关注股票：
- 国浩集团（Guoco Group）提高对国浩休闲（GL Limited）的收购价，由每股0.70元提高到0.80元，并强调这是最终收购价，不论任何情况都不会再调整。这项收购献议的截止日期，从3月18日延长至4月1日下午5时30分。
- 许兄弟生态工程公司（Koh Brothers Eco Engineering）披露，日本承包商五洋建设（Penta-Ocean Construction）以每股4.7分，认购公司私下配售的8亿1000万股新普通股，或等于公司扩大股本之后的28.84％股权。许兄弟生态工程获得的净收益约为3687万元。
- Biolidics披露，公司推出的冠病抗原测试盒“ClearEpi ART”已经获得印度尼西亚卫生部批准，在当地使用。有效期至2022年3月10日，若在使用过程中没任何不良事件，或将获得延长。
- 停牌中的凯利板挂牌公司Axington将退还申购附加股的款项给股东，股东估计3月18日前可收到退款。公司去年7月献议，配售约9523万股可弃权、非包销附加股。
- 星展银行（DBS）通过蚂蚁链（AntChain）区块链平台Trusple，为本地中小企业iQuartz完成一笔价值超过4万美元（5万4000新元）的贸易融资交易。这是iQuartz与中国供应商进行的贸易融资交易。iQuartz主要为美国和新加坡建材市场制造和分销名为“石英石”的人造石材料。