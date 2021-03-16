周二开市前可关注股票

（早报讯）本地股市再度重返3100点，新加坡海峡时报指数昨天闭市报3106点，全天上扬10.78点或0.35％。这是海指短短五个交易日内第三度挑战3100点。

美国股市周一隔夜收盘创历史新高，主要是能源股所带动。以及投资者对经济增长和通胀将加速的押注。道琼斯工商指数涨0.5%，标普500指数涨0.6%；纳斯达克综合指数涨1%。

下列为今早开市前可关注股票：