女雇主用敲肉铁锤砸断女佣牙 判监15个月

（早报讯）狠心女雇主要女佣挥拳自殴50下，还要女佣用敲肉铁锤砸自己的牙齿。女佣没将牙齿敲坏，主妇自己接过锤子，把女佣的牙齿打断。

这名女雇主文秀莹（译音，41岁）今早（3月16日）被判坐牢15个月。

被告面对六项蓄意伤害女佣和一项用危险武器蓄意伤害女佣的罪名。她承认其中三项罪名，余项交由法官考虑后被判刑。

庭上揭露，25岁的受害女佣来自印度尼西亚，她是在2018年4月开始为被告工作。被告在2018年6月至2019年2月之间，于她盛港一带的组屋单位内，七次对女佣下手。

控状显示，被告的恶行包括使用吸尘机的吸头打女佣的肩膀、拳揍女佣的头部，以及掌掴女佣直至后者的脸颊淤青和嘴唇流血。

根据案情，女佣在2018年11月某天下午，因为肚子太饿，决定开一罐沙丁罐头来吃。罐头是被告留给女佣的晚餐，被告因此认为女佣是在“偷吃”，要女佣用拳头挥打自己的脸50下。女佣不敢反抗，按照被告的吩咐边用拳头打自己的脸，边数出打了几下，把自己打得鼻青脸肿。

2019年2月4日，被告不满女佣没有听她的吩咐抹窗，大发雷霆对女佣说：“我要你牙齿掉！”

女佣吓得急忙求饶，说可以叫父母亲给被告钱。但被告不顾其哀求，指示女佣一手拉扯嘴唇，一手猛揍自己的牙齿，直到她双唇开始发肿。

过了15分钟，牙齿依然没掉，被告要女佣用敲肉用的铁锤，敲打牙齿50下，但牙齿还是没脱落。被告索性拿过锤子，狠狠敲在女佣的牙齿上，将其中一颗牙齿打断。

女佣在2019年2月15日拨电向职总家庭佣工中心求助，中心人员立刻报警，揭发被告的罪行。