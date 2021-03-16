2020人力市场报告：女性更容易被裁 也更容易找到工

（早报讯）去年冠病疫情来袭，最新数据显示，女性在至少三年来首次比男性更容易遭裁退，但也较容易找到工作。

根据人力部今早发布的2020年劳动市场报告，每1000名女性居民员工中，有11.3人被裁退。反观男性，裁员发生率则为10 .9。

这是女性裁员发生率至少自2018年来首次高于男性。报告没有提供2018年以前的相关数据。

不过，女性在六个月内找到工作的机会较高。报告显示，去年有62 .9%的被裁女性在六个月内重返职场。在这个时间内找到工作的男性则为60.3％。

根据报告，女性自2018年来向来都比男性较容易找到工作。

与女性的趋势相同，学历最低的群体最容易遭裁退，但也最容易找到工作。

按职业种类来看，文员、销售员与服务员最容易被裁退，也最容易再找到工作。这个群体的裁员发生率为14，重返职场率为66.4％。

在三种职业群中最不容易遭裁退的是生产与运输操作员、清洁工人与劳力工人，裁员发生率为9.6，然后才是专业人士、经理、执行员与技师（PMET），裁员发生率为10.5。

专业属性高的PMET重返职场率是最低的，为59.3％。随着政府拨款大力支持就业，去年的平均居民失业率没有超越全球金融危机与沙斯疫情时期。虽然平均居民失业率从前年的3.1％上升至4.1％，但仍低于2009年的4.3％与2003年的5.2％。