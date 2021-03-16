研究：四成粪便出现血丝患者 不愿接受内窥镜检查

（早报讯）接受粪便检验和内窥镜检查，能有效及早探测结肠直肠癌。不过，粪便出现血丝的人当中，有四成不愿进一步接受内窥镜检查。研究发现，大多数人认为进行内窥镜检查前需要清肠，过程过于麻烦。

结肠直肠癌是本地最普遍的癌症之一，通过粪便免疫化学检验（Faecal immunochemical test，简称FIT），人们可测试出他们的粪便中是否有肉眼看不到的血丝，初步探测自己是否患癌。若检验结果呈阳性，他们会被转介至医院进行内窥镜检查。

不过，检验结果呈阳性的人当中，只有50％到60％愿意接受内窥镜检查。新加坡国立大学医院、癌症中心和苏瑞福公共卫生学院的医生与研究人员共同进行的研究显示，人们不愿接受内窥镜检查的主要原因是觉得进行检查前必须清肠，过程过于麻烦。

在接受内窥镜检查的前一天，患者必须喝四到六公升、加入清肠药的水，之后可能上厕所四到六次。

负责这项研究的国大医院结肠直肠外科主任兼高级顾问陈科刚副教授强调，定期检验能及早探测结肠直肠癌，有效地治疗。

“粪便免疫化学检验和内窥镜检查非常重要，这是因为息肉能在还未成为恶性肿瘤前切除。若粪便免疫化学检验结果呈阳性的患者不愿意进一步看诊，医生无法帮他们有效地治疗。”