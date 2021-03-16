商人捐5万 助雇主与病女佣

（早报讯）刚到本地工作就病重命危的菲律宾女佣，被送回国后继续在当地医院医治。好心雇主为初谋面的女佣背上逾16万医药费和遣返费，印度尼西亚籍慈善家翁俊民看到新闻后为之动容，决定捐款五万元给这名雇主和女佣家人，支持雇主的救人之心。

《联合晚报》日前报道，菲律宾籍女佣朱莉·卢塞罗（34岁），今年1月15日到雇主家开工第一天就身体不适，之后病情持续恶化，被送进加护病房救治27天后，在本月5日搭乘救护飞机回返家乡打拉省（Tarlac）继续接受治疗。

印尼国信集团（Mayapada Group）创办人翁俊民博士看到这则新闻后联系《联合晚报》，说想为这名好心雇主和女佣提供帮忙。

他说：“我觉得女佣很可怜，雇主的助人之心也让我感动，我想聊表心意，捐三万元给雇主减轻负担，也捐两万元给女佣家人。”

翁俊民托付《联合晚报》协助完成捐款，华文媒体集团社长李慧玲上周四（11日）在新闻中心与女佣雇主陈先生会面后，将五万元的支票移交给对方，他将把其中两万元转账给女佣朱莉的姐姐。

陈先生指出，朱莉之前在本地的住院费用约12万元，安排救护飞机将她送返菲律宾的费用则大约为4万5000元。

他说：“保险可索偿四万元，剩下的费用我们尝试通过网上众筹，真的很感谢大家的善心，尤其是翁俊民博士的古道热肠。”

截至昨天（3月15日），雇主已在Give.asia网站为女佣筹到了超过九万元。