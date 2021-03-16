车主故意猛踩油门？居民投诉跑车扰人清梦

（早报讯）玛莎拉蒂跑车凌晨引擎声扰人清梦，义顺组屋居民自嘲变成“F1赛车”观众，深夜会被跑车引擎声吵醒。有居民指出，跑车车主似乎故意在停车场踩油门，让引擎声吵上10分钟，居民气得报警。

一名网民昨天（3月15日）在SG Road Vigilante面簿贴文，申诉义顺4道第676座组屋，不时会有一辆白色的玛莎拉蒂跑车进出停车场，引擎嗡嗡作响，扰人清梦。

该网民也公开跑车的车牌，以及一则跑车驶过停车场的视频。

网民说：“这辆跑车早晚都发出响亮的引擎声，谁还需要（买票）看F1赛事？”

记者走访现场，居民黄先生（40岁，销售员）受访时说，这情况从在去年4月开始出现，跑车出现的次数和时间不定，引擎声响大至最高13楼的居民都听得到，他就曾在凌晨4时被引擎声吵醒。

黄先生说：“至少三座组屋的居民受影响，一些居民有向交警投诉，也通过One Service App举报，但是情况没有改善。”

居住在二楼的萊恩（38岁）也受影响，他说有一次在家里办公，被引擎声吵得无法开会。

有居民指出，这个问题已多次在该区居民的WhatsApp群组被讨论，130多位居民对此问题互吐苦水，其中一名居民指出，本月10日凌晨2时听到跑车发出引擎声，声音长达10分钟。

该居民在群组里说：“跑车引擎很大声，持续10分钟就足以把人从睡梦中吓醒，我的小孩就被吵醒。”

一些居民认为，车子进出停车场只需短短几秒钟，所以怀疑司机故意踩油门扰人。