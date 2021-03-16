本地资深工运领袖纳吉亚班去世

（早报讯）本地资深工运领袖纳吉亚班因健康状况不佳，今天（3月16日）去世，享寿67岁。

纳吉亚班（Nachiappan RK Sinniah）上世纪80年代加入工运，曾是前公用事业局职员联合会的副秘书长。随着公用局的电力与煤气业务私营化，纳吉亚班1995年接掌新设立的电力与煤气业雇员联合会（Union of Power and Gas Employees，简称UPAGE）并出任秘书长。他遂于2015年担任该工会荣誉秘书长，直至逝世。纳吉亚班遗下妻子和一女。

当年协助纳吉亚班成立UPAGE的哈莉玛总统今天在面簿发文，悼念这位与她共事多年的工作伙伴。

哈莉玛指出，纳吉亚班是个努力不懈的工运领袖，他不仅捍卫劳工权益，更为稳固的劳资关系做出巨大贡献。哈莉玛希望有人能把纳吉亚班多年来的付出和耕耘记录下来，作为指导年轻工运领袖的参考文献。

哈莉玛说：“我昨天到医院探望他，虽然他病得很重，但他还是提醒妻子帮我倒杯水。这就是纳吉同志，无私、心地善良，总是关心别人的福祉。”

全国职工总会会长雷家英和秘书长黄志明，今天也发唁函向纳吉亚班的遗孀表达深切慰问，并对一生贡献工运和公共服务的纳吉亚班致敬。

雷家英和黄志明在唁电中形容，纳吉亚班是一名具备变革能力的工运领袖，他在本地电力与煤气业重组和开放的重要时期，带领UPAGE成长茁壮。在纳吉亚班的领导下，工会也为会员的生活带来实质改善。例如，UPAGE曾说服一家公司的雇员接受轮班制，以免雇主将工作外包。工会也同该公司合作，为员工进行再培训。

为工运贡献近40载的纳吉亚班，曾在2011年获颁公共服务奖章，并在2014年获职总颁发劳工同志（星章）奖。

黄志明今天在面簿发文说：“纳吉同志总是为工友强力发声，并且先人后己，总想着为工友谋求更多福祉。他为许多人付出了很多。他的成就和一生，就是强有力的证明。”

纳吉亚班的遗体停柩在新加坡殡仪馆，明午5时30分出殡。