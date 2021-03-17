没钱买奶粉纸尿布 女郎盗刷好友银行卡

（早报讯）19岁女郎没钱抚养宝宝，萌生歹念盗用好友银行卡，6天内刷1112余元买奶粉和纸尿布，昨午（3月16日）认罪。

被告是19岁的吴嘉丽，案发时18岁，受害人则是她的好友王跃心（23岁）。

案情显示，去年6月，受害人到被告的家探访她，并到房里帮忙照顾她的孩子。途中，受害人离开房间抽烟，并把个人物品留在被告的房间内。

怎料，被告后来发现受害人的钱包后，萌生了盗用银行卡的念头。于是，她从她钱包里取出受害人的银行卡，抄下了受害人的银行卡资料。

被告随后把受害人的银行卡放回钱包里，以为能神不知鬼不觉。

隔天，被告把受害人的银行卡资料加入Grab电子钱包，并在5日至11日期间，一共进行了28次交易。

庭上揭露，被告利用受害人的卡在网上购物，并为电子钱包充值，导致受害人损失1112余元。

受害人后来发现银行户头出现异常交易记录，报警处理。她事后也在社交媒体上申诉此事，表示一直“亏钱”。

被告看见受害人的贴文后，连忙停止，但被告最后还是遭逮捕。事后，Grab将510余元退款给受害人，被告则偿还其余的602余元。

控方表示，被告案底累累，曾在2015年因涉及偷窃罪被判缓刑监视。

被告的代表律师为她求情时则表示，案发时被告刚产下孩子，需要一笔钱抚养孩子。虽然丈夫有给她家用，但由于他当时正在服役，因此给的钱不多。

被告表示，当时她没有工作，急需一笔钱购买奶粉和纸尿布，才会萌生歹念，求法官轻判。

法官过后谕令被告接受缓刑监视评估，并将案件展延至4月27日下判。（人名译音）