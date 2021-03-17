39岁女讲师搞外遇 落得情夫丈夫两头空

（早报讯）39岁已婚女讲师与有妇之夫搞外遇，丈夫发现奸情后决定离婚。女讲师以为自此可以与情夫双宿双飞，无奈情夫不愿离开正宫，落得“两头空”的女讲师后悔莫及，向法庭申请取消离婚裁决但被驳回。

根据昨天（3月16日）发出的高庭判词，闹离婚的男女是一名45岁的无业汉与一名39岁的女讲师，两人在2011年10月结婚，育有一对儿女，目前分别是8岁和6岁。

男女双方在2019年9月以分居超过三年为理由，向法院申请离婚，同年10月取得临时离婚裁决，并且在去年7月取得最终的离婚裁决。岂料，去年9月，即两人的婚姻关系正式结束的两个月后，女讲师向法庭申请取消离婚裁决。

女讲师声称，自己当初是在受到压力的情况下同意申请离婚，她与男方并没有分居生活长达三年；她也以为丈夫会向法院申请取消临时离婚裁决，但原来丈夫没有这么做。家事法院没有批准女讲师的申请，女讲师于是向高庭提出上诉，但同样被驳回。

高庭法官朱汉德认为，所有事实指向女讲师与丈夫已经长时间没有一起生活，女讲师也确实与一名已婚男子搞婚外情。夫妻俩的手机短信通话揭露，女讲师曾在2018年飞去巴黎与情夫偷情，她在取得临时离婚裁决后，仍与情夫在一起。

法官指出，根据一段呈堂录音，在两人申请离婚的当天，女讲师表现得冷静，甚至是冷漠；她一度告诉丈夫：“无论有没有他（情夫），我都不会和你在一起。”

不过，两人申请离婚后，女讲师曾发一封电邮给情夫。法官认为，可从这封电邮了解女讲师之后为何后悔离婚。根据电邮内容，女讲师在申请离婚后，也要求情夫离婚，然后与女讲师正式在一起，但情夫不肯，这让女讲师感到非常伤心。

法官指出，接下来的几个月，情夫始终没有离婚，女讲师意识到原来自己离婚后，反而成为别人婚姻的第三者，为此感到后悔，所以才向法院申请撤销离婚裁决。不过，法官不认为这能成为撤销裁决的理由。