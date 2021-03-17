爱奇艺与长信传媒携手打造东南亚最大艺人经纪公司

（早报讯）爱奇艺与长信传媒签订合作备忘录，携手打造东南亚最大艺人经纪公司“宠爱娱乐”。

爱奇艺及长信传媒今天（3月17日）宣布达成战略合作协议，正式签署合作备忘录，双方将携手于新加坡成立艺人经纪公司，为有潜力的新人接轨国际及中国影视娱乐产业。长信传媒旗下艺人郑斌辉将成为这家艺人经纪公司的首位签约艺人。

此次双方的合作致力挖掘东南亚地区优秀潜力新人，目前公司在筹备针对新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚和菲律宾等东南亚国家打造的选秀节目，该节目将于爱奇艺国际站（iQ.com） 独家播出。

爱奇艺会员及海外业务群总裁杨向华表示：“长信传媒是爱奇艺长期以来很重要的合作伙伴，我们很高兴能进一步拓展并深化我们之间的合作关系，非常期待能凭借爱奇艺卓越的科技创新能力以及为全球用户提供高品质亚洲内容的品牌承诺，加上长信传媒在影视制作方面丰富专业的经验，为东南亚优秀艺人提供通往更广阔的全球娱乐市场的机会。”

长信传媒执行董事长兼集团总裁郭靖宇说：“合资成立经纪公司是我们与战略合作伙伴爱奇艺长期合作关系中的一个重要里程碑，我们看准东南亚市场的发展潜能。这次的投资将更近一步扩大我们的事业版图。随着不断发展多元类型的剧集及电影，我们认为找寻到适合的本地优秀艺人将是支持我们发展的重要关键。”