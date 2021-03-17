去年10月地铁服务中断事故调查结果出炉

（早报讯）地铁大士西延长线的电缆很可能存有制造缺陷，或者是在安装过程出了问题，才会引发严重电力故障，再加上断路器未能发挥作用，才会导致南北与东西线和环线部分服务受牵连。

交通部长王乙康星期三（3月17日）下午在地铁综合测试中心动土仪式上致辞时指出，陆路交通管理局与承包商阿尔斯通（Alstom）已完成去年10月中多条地铁线服务中断的调查。大士西延长线当时因电缆出问题引发严重电力故障，南北与东西线和环线部分服务随后相继中断，共约12万3000名乘客受影响。

调查团队发现，电缆本身很可能在制造过程出了问题，又或者是安装不当，才会导电缆绝缘层出现割痕，最终发生短路。

为了避免电缆再次发生故障，阿尔斯通自去年12月起开始将大士西延长线的22千伏特（kV）电缆更换成更高电力等级的电缆，工程预计今年底完成。

至于线圈为何会失灵，团队发现，其中一个组件生锈，而这个组件的功能是启动断路器将故障电缆隔离起来。不过组件生的锈阻止了组件的正常运作，断路器因此无法发挥作用。

组件会生锈则是因为涂抹的防护层不足，团队认为其中一批组件在生产过程出了这个问题，而生锈的组件相信来自这批产品。

相关当局已经完成大士西延长线所有断路器线圈的更换工程。王乙康指出，团队最迟会在明年第三季将这些线圈更换成无锈钢制成的线圈。