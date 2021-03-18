涉嫌将KTL环球前执行主席陈笃汉推下楼梯 辉联集团总裁被控上法庭

（早报讯）涉嫌将KTL环球（KTL Global）的前执行主席陈笃汉推下楼梯，辉联集团（Vibrant Group）执行董事兼总裁柯建强被控上法庭。

今年52岁的柯建强面对一项鲁莽行为造成他人重伤的罪名，指他在今年1月13日早上11时犯案。

控状显示，案件被指发生于卡尔路（Gul Road）第7号大楼的二楼。柯建强涉嫌将陈笃汉推下朝往一楼的楼梯，造成陈笃汉右肩膀骨折。

根据官方记录，事发地点是KTL Offshore私人有限公司的注册地址。

陈笃汉曾是KTL环球的执行主席，他在2018年12月辞职。

根据《商业时报》日前报道，KTL Offshore曾是KTL环球的子公司，但在2019年以一万元出售给陈笃汉名下的公司。

陈笃汉也是新加坡中华总商会的荣誉董事，柯建强则是董事会成员，目前已被停职。

新加坡中华总商会回复询问时表示，商会已经接获了陈笃汉的投诉，称他遭柯建强推下楼梯。

新加坡中华总商会表示，商会严厉看待所有会员的行为举止，以保证商会的良好名誉，因此组成纪律委员会调查。

由于柯建强是董事会的成员，新加坡中华总商会已经下令他停职，直到纪律委员会完成调查，以及法庭案件结束为止。

若罪成，柯建强将面对长达四年监禁，或高达一万元的罚款，或两者兼施。

柯建强已经聘请了代表律师，他目前以一万元保释在外，案件将在4月7日过堂。