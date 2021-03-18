14年最大批 中央肃毒局起获20.5公斤大麻

（早报讯）中央肃毒局在扫毒行动中，起获共35公斤各类毒品，价值高达约170万元，其中包括20.5公斤大麻，是14年来起获最多数量的大麻。

中央肃毒局今早召开记者会指出，周二（16日）和周三（17日）展开的扫毒行动中，逮捕三名年龄介于27岁至33岁的本地男子，起获的毒品包括约8.296公斤海洛因、6.439公斤冰毒、20.5公斤大麻、1091颗爱他死药丸和1000颗埃利敏5号。

文告指出，当局人员周二傍晚在肯巴士路（Kempas Road）一带逮捕两名男子，分别是一名33岁的司机和27岁的乘客，并从他们的车上搜出419克冰毒和87颗爱他死药丸。

事后，33岁的司机被带回位于麦奈雅路（McNair Road）一带的住家，肃毒局人员他家中搜出8. 296公斤海洛因、5.014公斤冰毒、20.5公斤大麻、1000颗爱他死药丸以及100颗埃利敏5号药丸。

根据肃毒局提供的照片可见，这名司机把毒品藏在住家的储藏室内，当局人员从行李袋中搜出大量冰毒。

同天傍晚，当局人员也27岁男子的电单车上搜出共1. 006公斤冰毒、四颗爱他死药丸和900颗埃利敏5号药丸。

此外，昨天中午，肃毒局人员也在麦奈雅路一带逮捕另一名涉嫌贩毒的30岁本地男子。

三名嫌犯今早已被控上法庭，针对他们的调查仍在进行中。肃毒局指出，这些毒品足以让3950名海洛因瘾君子、3700名冰毒瘾君子和2930名大麻瘾君子服用一个星期。

情报署副署长佘俊庆在记者会上说，这次行动显示大麻依旧对本地构成实质的威胁。

他说：“中央肃毒局跟整个内政团队会竭尽所能，将这些贩毒集团绳之以法。”