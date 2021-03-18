逼员工超时加班及虚报薪金等罪行 MES集团三家公司及董事面对553项控状

（早报讯）为员工申请工作证件时虚报不实薪金等资料，还聘请非法员工、逼迫员工超时加班，MES集团旗下三家公司及五名董事今午被控上法庭。

涉嫌违例的公司分别是经营客工宿舍的营运商Mini Environment Service及Labourtel Management Corporation以及物流公司MES Logistics，这三家公司都属于MES集团旗下公司。

五名公司董事都是新加坡人，分别是：周振龙（56岁，人名译音）、法蒂穆妮沙（Fathimunnisa Mohamed Abdul Jaleel，37岁）、哈加（Haja Nawaz，52岁）、巴维斯（Parvis Ahmed Mohamed Ghouse，44岁）以及吉那（Mohamed Jinna Mohamed Abdul Jaleel，38岁）。

这三家公司及董事被控触犯雇用外来人力法令和雇佣法令，共面对553项控状。

根据人力部星期四（3月18日）下午发的文告，被告涉嫌为员工申请工作证件时虚报不实薪金和雇佣等资料、聘请不持有工作证件的非法员工，以及逼迫员工超时加班等。

人力部是在2019年接到通报后展开调查。调查人员发现，Mini Environment Service在2009年11月至2019年5月22日长达近10年的期间，在员工未持有效工作证件的情况下，将他们派到Labourtel及MES Logistics工作。

公司及董事也被指为员工申请工作证件时虚报薪金和雇佣等资料。Mini Environment Service员工在2019年3月至5月期间的工作时间，也超出雇佣法令的条例限制。

根据雇用外来人力法令，非法聘用员工一旦罪成，可面对监禁最长一年，或罚款5000元至3万元，或两者兼施。虚报资料则会面对监禁最长两年，或罚款最高2万元，或两者兼施。

触犯雇佣法令一旦罪成，则会被罚款最高5000元，重犯者则可被罚款最高1万元，或者长达一年监禁，或两者兼施。案件展至4月8日过堂。