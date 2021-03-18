罗氏堂兄弟医美诊所停业 顾客：上周见多人抢美容产品

（早报讯）罗氏堂兄弟旗下的6家医美诊所前天全停业，预定不了服务又拿不回钱，损失惨重，五六名顾客到分行扑空。

《新明日报》昨日报道，罗氏堂兄弟旗下的6家医疗美容诊所“新肤”（NOVU Aesthetics）于星期一关闭所有分行，而消协自2月以来，已接到86起针对“新肤”和相关品牌的投诉，涉及的合同总值超过11万4000元。

“新肤”的六家分行分别位于莱佛士城、裕廊坊、裕廊东JEM、义顺纳福城、勿洛广场，以及实龙岗中通道第253座组屋。

记者昨午（17日）走访裕廊东JEM的分行，只见大门深锁，店内空无一人、一片漆黑，架子上的美容产品也被一扫而空。现场陆续有6名顾客前来查看状况，有人预约了美容疗程前来，有者则为了退款及兑换商品而来，但都扑空。

顾客林小姐（46岁，家庭主妇）表示，本月8日开始就一直无法预约到医美疗程，又或是预约被临时取消，因此上周五（12日）亲自前来查看，惊见至少20名顾客在店内抢产品。

“当时店还开着，仍有四五名美容师。一位美容师告诉我公司出了问题，说投资者跑了，问我们要不要把美容配套换成产品，但每人只能兑换价值500元的商品。我看到大家都在抢，就也拿了价值480元的保养品，不拿白不拿。”

不过，林小姐还有上千元的医美疗程配套，美容师建议她将医美疗程换成美容疗程，但预约后，店铺却突然倒闭。

另一名顾客史女士（52岁，会计师）透露，她在过去的三四周前就预约不到医生进行医美疗程，工作人员以医生拿病假、紧急假期，或预约已满为由搪塞。 罗女士（60岁，家庭主妇）受访时透露，她日前到义顺分行没换到商品，听说裕廊东JEM分行仍有营业，前来查看，怎料也白跑一趟。

顾客郑宝玲（63岁，退休）表示，自今年一月开始，美容师不断推销她购买产品及配套，感觉像是在倒闭前，欲再“刮”走顾客一大笔钱。

“我今年又另签了很多新配套，至少损失3000多元，打算报警。”