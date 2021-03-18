猥亵低智商少年 45岁主妇判坐牢12个月

（早报讯）假口要帮助15岁低智商少年追自己的女儿，45岁家庭主妇博得少年的信任，并征得少年母亲同意，让少年在自己的家中短住一个星期，想不到，她却在这一星期里，两度对少年做出猥亵的行为，昨日被判坐牢12个月。

现年16岁的少年是个轻微智障又低智商的孩子，他与被告的13岁女儿在同一学校上学。为了保护受害人，法官下令媒体不得公开任何可能泄露受害人身份的资料，包括被告的姓名。

被告昨日承认两项抵触儿童与青少年法令罪，指她去年3月23日及26日两天对15岁少年做出猥亵行为，包括亲吻和为少年手淫。

案情揭露，被告透过女儿同学的聊天群组，开始与该少年聊天，之后转为私讯，单独和少年聊天。少年会向她倾诉自己面对的问题，也向她透露喜欢上被告的１３岁女儿，被告则称会帮少年把女儿追到手。

去年3月的学校假期，被告邀请少年到家中做客，由于少年想见被告的女儿，所以答应了下来。接下来一星期，少年天天到被告家报到，早上6时许到被告家，到晚上8时左右才回家。

到了3月底，被告征求少年母亲的同意，让少年到自己家中短住一星期。少年的母亲原本不答应，后来还是点头，但要求少年与被告的女儿不能同睡，玩闹时也不能有任何肢体接触。

岂料，就在这短住期间，被告两度深夜抚摸少年的下体，还为他手淫，即便少年向她透露感到不舒服，被告仍执意继续做。

少年于3月26日上午11时，在学校把在被告家中发生的事，告知社工，社工随之带他到警局报案。