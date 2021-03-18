调查：疫情中民众对政府维持高度信任 但愈加不信任多种新闻来源

（早报讯）全球多国人民在冠病疫情期间对政府、商业组织等不同体制的信任普遍提高，新加坡人尤其在这段时间更加信任政府会坚持做正确的事，对政府的信任度从70%增加至76%，上升多达六个百分点。

不过，与此同时，信息量太大、因假信息而产生的疑虑也一定程度上影响民众对各种信息来源的信任，传统媒体如报章与电视新闻平台尤其受到最大冲击。部分新加坡民众也担心政府与商界领袖在传达信息时会刻意误导民众。

国际咨询公司爱德曼（Edelman）星期四（3月18日）下午发布2021年信任度调查（Trust Barometer）。这项于2020年10月中至11月中进行的调查横跨28个不同国家，每个国家参与调查者平均为1150人，参与者年龄都在18岁或以上。

爱德曼在文告中分析说，调查结果或显示新加坡无法免于全球“信息疫情”（infodemic）带来的冲击。

根据调查结果，民众在搜寻新闻和信息时，对传统媒体平台的信任指数只有56%，是十年来首次低于60%；民众对于由企业或特定品牌经营的非新闻网站、部落格或应用所发布的信息也不完全信任，信任度下滑两个百分点。

同时，50%与53%的新加坡人分别担心政府与商界领袖会故意夸大事实或散布假信息，以刻意误导民众。也有57%的民众认为记者会这么做。

与亚太其他国家参与者对上述问题的回应作比较，新加坡的比率都较低。然而，参与爱德曼报告发布会的新加坡政策研究所高级研究员孙婉婷博士认为，调查与政策研究所过去一年的一些研究结果一致，海量的信息导致真正有价值的新闻被淹没，许多人感到迷失，不知道要如何看待每天接收的不同信息。

她说：“他们对传统媒体等不同新闻来源信任的缺失或许也不一定是坏事。在这样的信息生态中，对各种新闻抱持一点怀疑的态度是必要的。”