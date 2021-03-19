Teo Heng转型营业首日 两家分店30多组预订

（早报讯）卡拉OK包厢变办公、学习室，Teo Heng卡拉OK两家分店转型后首日营业，吸引超过30组顾客提前预订房间，有学生预订房间六小时温书，也有年轻人预订房间两小时，为的就是再次体验在包厢内的感觉。

长堤坊分店今天（3月19日）早上10时开业，首名顾客约10点20分抵达，租用小型房间办公。

首名顾客施威励（36岁，外展训练中心主导培训顾问）说：“我目前有一半的时间在家办公，可是在家工作比较不方便，邻居又在装修很吵，现在也不太能在咖啡馆办公，所以就想来这里试试看。”

24岁的大学生林慧仪和朋友一起组用房间，两人共租了六个小时来温书。

她说：“现在在图书馆和咖啡馆温书也很难找到位子坐，很麻烦。在这里我们还可以带自己的食物进来吃，比较好。”

另一名顾客西蒂（Siti Nur Ain，24岁，厨师）说，自己以往很常唱卡拉OK，虽然不能唱歌，但还是决定租用房间，体验在包厢的感觉。

“我们等一下约了朋友，所以就租用房间两小时消磨时间，再次体验在包厢的感觉。”

Teo Heng董事张玉琴受访时透露，截至今天中午，两家分店已有超过30组顾客预订房间，位于长堤坊分店首日的租用率也超过20％。

她说：“也有顾客昨天就跟我们预订下个星期的房间，要庆祝朋友的生日。我们也会为顾客免费布置房间。”

顾客虽然能使用电视荧幕投影、开会，但不能使用包厢内的卡拉OK系统听歌、唱歌，员工也会定期巡逻，确保顾客遵守防疫措施，还有没有偷偷带自己的麦克风进去K歌。