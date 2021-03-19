持学生准证逾期逗留澳洲 狮城女被指卖淫遣送回国

（早报讯）狮城女郎持学生准证在澳大利亚逾期逗留，被指在当地卖淫，被捕后已经被遣送回国。

澳洲边境执法局（Australian Border Force）今早发布文告说，一名居住在澳洲布里斯班的新加坡籍女子因签证过期后，被遣返回国。

文告中提到，这名女生也面对数项控状，如参与卖淫活动、在知情的情况参与他人的卖淫活动，以及涉嫌组织非法卖淫活动，因而触犯当地的冠病公共卫生指示。

这名女子是持有学生准证（student visa），并在准证过期后仍继续逗留在澳洲，因而成为非法移民。

澳洲边境执法局发言人今早通过电访回复本报询问时证实这起案件，并表示当局在上个月25日将女子拘留，并在本月11日，也就是上周四，将女子被遣送（removed）回新加坡。

据《联合晚报》了解，涉案女子在当地面控后，被判罪成。她之后也面对罚款，不过数额不详。

根据澳洲边境执法局今早也在面簿也上载女子被遣送回国的视频。在长约1分03秒的视频中，涉案的新加坡籍女子穿着黑色T恤和牛仔裤，年约20多岁。

她在两名女警的押送下进入一间办公室，接受当地边境人员的问话。

之后，女子再次被两名女警押送到背景看似机场的离境大厅，相信是要前往飞往新加坡的班机上。