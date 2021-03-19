恋上楼上女邻居 多次深夜偷内衣 冷气维修员监9月1周

（早报讯）恋上楼上女邻居，38岁冷气维修员两个月内至少三次深夜上楼偷女邻居的内衣裤，被捕后坦言此举是为了满足自己的性欲望，穿着偷来的内裤自慰。

偷内衣裤的冷器维修员，是来自马来西亚的黄永昌（译音），他共面对五项控状，昨日承认一项破门行窃罪、一项恶作剧罪和一项偷窃罪，被判坐牢九个月一周。

去年9月23日至10月13日之间，警方收到多名居民的报案，指勿洛南1道第22座组屋出现窃贼，偷走他们的衣物。

警方于去年11月4日在案发单位外的走廊安装针孔摄像机，随之于去年12月2日凌晨12时49分拍到被告的身影。翻阅多个电眼画面，警方锁定窃贼身份，于同月16日在同座组屋的一个单位内将被告逮捕。

警方也在被告的房内搜出超过50件衣物，包括19条内裤，及多件内衣。

被告在接受调查时承认，自己从去年4月起到同座邻居家偷衣物。他也承认自己会穿上偷来的内裤，边幻想着与内裤主人发生性关系边自慰。

主控官庭上透露，心理卫生学院报告指出，被告曾说，他楼上邻居住着五六名来自菲律宾的女郎，他曾与其中两人有过一面之缘，被她们深深吸引，所以才会去偷她们的内衣裤。

主控官也说，被告涉连环偷窃案，造成公众不安，而他预谋干案，专挑深夜下手。为了满足自己的性欲，他也专挑女邻居的内衣裤，促请法官判他坐牢12个月又一周。被告求情时，恳求法官轻判。