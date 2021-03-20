公众祭祖须预约 清明首周末万礼不塞车

（早报讯）还有大约两周便是清明节，今天是政府在各个公共骨灰安置所以及蔡厝港坟场实施更严格安全管理措施的首日。蔡厝港坟场、以及蔡厝港和万礼骨灰安置所现场井然有序，也没有出现塞车情况，祭祖者也明显比往年少许多。

今天也是政府有史以来首次实施在高峰日开车前往万礼骨灰安置所的公众，必须提前上网预约。

截至昨晚11时，国家环境局清明节网络预约系统显示，今天在万礼骨灰安置所的停车配额仅剩大约16%。

在目前开放可预约的日期中，截至今天中午，下来的两个星期天开车前往万礼骨灰安置所都已几乎满额，分别剩下1.8%以及1.4%。下个周六的配额也只剩下四分之一。

清明节前两天的耶稣受难日公共假期也已近四成的时间段被预订。

其他安全措施包括大家族同组扫墓时，每个家庭最多派两人参与，每组限八人。年长人士与儿童应避免前往，身体不适者更应及时求医。

蔡厝港骨灰安置所及坟场则无须预约。记者今早走访时发现，往年塞车的场面已不在，骨灰安置所内显得较为安静，公众也自觉遵守人数限制及保持安全距离。

现场虽没有太多管控，但随处可见提醒公众遵守安全措施的告示牌，当局还在焚化纸钱的地方安排了工作人员，提醒公众，若有较多人排队，就应由工作人员代烧金纸。

蔡厝港华人坟场内，人烟就更为稀少，即便已是太阳高照之时，数百坟头也仅有零星几户在祭拜。