青年为还债盗父个资贷款 监17周

（早报讯）欠债累累的23岁青年为了还债，从家人身上“挖钱”！他盗用父亲的个人资料向银行贷款近4000元、向电信公司签手机配套，再以1500元把手机卖掉，还偷哥哥的膝上型电脑。

青年昨日被判坐牢17周。

该青年郭伟金（译音）共面对五项控状，昨日承认两项欺骗罪和一项失信罪，余项由法官下判时一并考量。

案情揭露，被告当时向合法贷款公司及银行借钱，欠下大笔债务，但法庭文件中没有提到欠下的数额及欠债的原因。

去年2月，被告在父亲不知情的情况下，利用父亲的资料设立新电信账号，签下两年的手机配套，以便能在无需花钱的情况下，得到一台iPhone 11。被告拿到手机后，以1500元将手机卖出，把得到的钱拿去还债。

同月，被告也盗用父亲的电子政府密码（Singpass），向渣打银行贷款3801元，同时向银行申请信用卡。

同月12日，被告的父亲收到银行发来的信用卡，告诉被告的哥哥说，自己没有申请信用卡。哥哥怀疑弟弟盗用了父亲的资料，两天后到警局报案。

根据控状，被告也在去年4月1日偷走哥哥价值1638元的膝上型电脑。

被告没有代表律师，独自出庭听审，求情时表示后悔对父母所做的一切，恳求法官轻判，好能早日回到职场上赚钱还债。

主控官说，被告已买了一台新的膝上型电脑还给哥哥，也以每月300元的分期付款还父亲钱，至今已还了1500元。

法官最终判他坐牢17周。