不满父亲被骂“疯子” 莽男用糕点砸孕妇脸

（早报讯）曾抓13岁少年颈，如今又伤怀孕33周的孕妇！男子不满孕妇指父亲是疯子，将手上的一盘食物扣在孕妇脸上，被罚款1500元。

被告方国义（40岁，译音）面对一项触犯刑事法典第352条的“刑事暴力”罪。受害者是一名32岁的孕妇。

案情显示，前年11月23日下午2点，被告同家人到怡丰城的电影院看电影。

当身怀六甲的受害者经过《冰雪奇缘2》的人物站牌时，似乎因挡住被告一家和站牌合影，因此遭被告的父亲用手戳了一下她的左大腿。孕妇随后自言自语道：“疯了，怎么敢碰人”，然后走开了。

被告的妻子听到后把事情告诉了被告，而孕妇也告知丈夫事发经过，但双方都没有继续追究下去。

被告后来在戏院的自助餐厅见到孕妇，质问她为何辱骂他的父亲。孕妇解释事情经过，并模仿被告父亲的动作，戳了被告的大腿。

被告因此被激怒，将盛有糕点和蛋挞的盘子扣在孕妇脸上，导致她的鼻子被刮伤，随后报警。

孕妇的丈夫听到妻子的叫喊，前来推开被告。其他人迅速把两人分开。

事后，孕妇报警，并由救护车送往医院做检查。经诊断，她的鼻子被刮伤，拿了一天病假。当时，她怀孕33周，所幸没有殃及胎儿。被告事后赔偿了医药费121元。

法官在下判时，指被告曾在2017年抓一名13岁少年颈项，因伤人被判罚款。他斥责被告不应该对一名孕妇下手如此重，考虑到他做出赔偿并在第一时间认罪，判他罚款1500元。

法官警告被告，若他重犯，可能会锒铛入狱。