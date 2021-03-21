印度作曲人道歉 改立场认不拥有爱国歌曲版权

（早报讯）经我国政府求证后，印度作曲人改变立场，承认没有证据证明自己是经典爱国歌曲《新加坡，我为你奉献》（Count on Me，Singapore）的原创人。

他对于自己所造成的混乱道歉，也已通知所有与自己相关的社交媒体平台撤下歌曲。

文化、社区及青年部今午（3月21日）在面簿上发表贴文指出，该部门在与作曲人门多萨（Joseph Mendoza）取得联系后，一再要求对方拿出证据，证实说法，即《新》这首歌的旋律与歌词早于1983年就写下，印度版的《我们办得到》（We Can Achieve）也早就在印度传唱。

不过，在多次交涉后，这起争议有了新进展，门多萨已改变立场。

《新》于1986年推出，由加拿大词曲创作人休·哈里森（Hugh Harrison）创作，我国政府拥有这首歌的音乐及歌词版权。

文社青部今天列出门多萨的四点声明。这包括：门多萨承认无法证明是歌曲创作人，因此证实自己不拥有歌词与音乐的版权；他接受新加坡政府拥有歌曲版权；他无条件放弃追诉任何与《我》歌词与音乐相关的版权或拥有权；他已通知所有伙伴与平台，并将在所有社交媒体平台撤下《我》这首歌。

门多萨也指出，他无意攻击词曲创作人哈里森的诚信与专业。

文社青部认为，门多萨早前的指控直接挑战我国政府对这首歌的拥有权。“我们有必要保障歌曲版权权益，对于这首歌的创作与拥有，人们也不该有任何疑虑。文社青部接受门多萨先生根据上述声明所列条件而作出的道歉，以此为基础不再追究事件。”

这起争议始于一段近日在互联网上流传的视频。视频中印度学校的师生演唱的《我》因旋律和歌词与《新》高度雷同，引起本地人高度关注。在与门多萨交涉前，文社青部也在印度尝试寻找能证实对方说法的证据或记录，但都没有结果。