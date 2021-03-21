女乘客图坐霸王车？ 车资追三天才转账

（早报讯）女子被指坐霸王车不付车费，下车后犹如人间蒸发，电话和短信都不回复，气得私召车司机报警和向公司投诉。事后三天，司机才通过公司成功向女子讨回车费。

私召车司机陈先生（67岁）日前向《联合晚报》申述，上星期天（14日）下午4时27分，在兀兰3道接了一名女乘客到惹兰红山，车程约半小时，车费是20元。

他说，在私召车应用程序上，女乘客选择的是现金付款，一路上对方并没有提及身上没有现金，直到抵达目的地时，女子才要求说要用手机Paynow转账。

他指出，通常乘客没有足够现金会以这样的方式转账，一般上他会当场确认乘客转账，所以他同意女子的要求。

“可是她在车上弄了将近10分钟，一直转账不成功，过程中我也没有催她，还到车外等，可是女子说一直转不了钱，打算回家再试试。”

陈先生和女乘客互换了手机号码后，就让女乘客离开。可是过了两三小时，他查看银行户头，发现对方仍然没有转账，回家马上打电话和发信息给对方。

“她犹如人间蒸发，没接电话，也没回复信息，令我怀疑她是不是要坐霸王车，所以隔天就去报警和向私召车公司投诉。”

他指出，一直到星期三（17日）才接到公司的通知说找到女乘客，并且已经把20元的车费转入他的账号。

警方证实接获上述报案。

私召车司机称，首次遇到类似事件，不知道女子是否抱侥幸心态不付钱。