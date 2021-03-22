凯德集团重组 房地产业务私有化

（早报讯）凯德集团（CapitaLand）将进行重组计划，把它的投资业务和房地产业务分隔开来，并将后者私有化。

该集团今天早上宣布，它将与淡马锡旗下公司凯腾控股（CLA Real Estate Holdings）一起进行业务重组计划，以巩固集团的投资管理平台业务，以及把集团的住宿业务纳入“凯德投资管理”（CLIM）平台，并将CLIM在新加坡交易所上市。

通过这项协议安排，集团的房地产开发业务将私有化成为凯德开发（CapitaLand Development），由凯腾控股完全掌控。

凯腾控股是淡马锡非直接拥有的公司，现为凯德集团最大股东，截至3月12日拥有凯德集团的52%股权。

凯德集团表示，CLIM的资产管理规模（AUM）约1150亿元，预计是亚洲最大的房地产投资管理公司（real estate investment manager，简称REIM），以及全球第三大的REIM公司。

它也说，私有化的开发企业将开发和孵化项目，作为CLIM的主要项目来源渠道，巩固集团内部相互促进的生态系统。

作为拟议计划的一部分，凯德集团将把它在CLIM约48％股份分配给所有股东，但不包括CLA在内。由于这是1对1股权分配，CLIM在分配股份后所拥有股份比例，将等于凯德集团合格股东的现有持股权。

集团也将派发约3亿8820万个单位的凯德综合商用信托（Capitaland Integrated Commercial Trust），相当于该信托的6％单位，使它在凯德综合商用信托持有的股权从28.9％减至22.9％。凯腾控股将不参与这项派发计划，并把它应得单位分配给其他合格股东，作为协议安排的一部分。

总的来说，凯德集团合格股东所拥有的每一股，将相应获得每股4.102元的现金和股本（scrip）。这将凯德集团最后交易价高出24％，也比过去一个月交易量加权平均股价（VWAP）高出27%。