持棍子握水桶 “人鸽大战”引热议

（早报讯）“人鸽大战”！野鸽从卧室窗户飞入住家单位，阿叔用水桶、用棍子，经过数次“交手”，才将它送走。

这则视频由一名男子拍下放上Tiktok后，昨天（3月21日）在面簿上传开。

视频显示，一只鸽子飞入组屋单位卧房床底，阿叔手握水桶及长棍，尝试驱赶并捕捉鸽子。岂料，鸽子从床底飞出来，非但没被捉住，还到客厅“大闹”。

鸽子先飞到大门、橱柜及吊灯上躲避阿叔，后者拿来长棍尝试将它驱赶出去，但屡次尝试都失败。

在约40秒钟长的视频中，阿叔最后用两个水桶反扣套着，捉了鸽子到屋外放掉。

视频显示，事发单位相信位于低楼层，屋外有树木围绕着。

该视频引发网民热议，网民Cellin Tham留言指出，或许原来栖息的树木被砍伐，鸽子无处容身，才会飞入居民家中。也有人指出，为何门窗都关上，不解鸽子如何飞进单位。

关爱动物研究协会（ACRES）发言人受询时表示，有时鸟儿可能意外飞入住家单位。

“它们时而也会没发现有玻璃，结果一头撞上去。若有鸟儿飞进家中，居民可打开窗户让鸟儿自行飞出去，或致电关爱动物研究协会询问。”

根据关爱动物研究协会网上的资料显示，窗沿及冷气放置处等表面容易成为野鸽停息之处，但野鸽和其他野生动物一样，粪便中或含有害物质，要避免他们于住家周围栖息，可装置防鸟针。

协会也吁请公众不要喂食野鸽，更不要下毒伤害它们。