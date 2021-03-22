母患癌妻出轨 男子再染毒瘾被判坐牢打鞭

（早报讯）读书时期便染上毒瘾，男子走出戒毒所后原本想改过自新，岂料后来母亲患上末期肝癌，再加上他发现老婆红杏出墙，两人最终离婚，种种压力令他再次走上吸毒的歧途。

育有三个孩子的黄国文（译音）共面对九项控状，主控官以其中四项提控，余项交由法官下判时一并考量。

他承认一项吸食吗啡（morphine）罪、一项拥有二醋吗啡（diamorphine，海洛英的违禁成分）罪和两项没有如期接受尿检的罪名，最后被判坐牢五年又四个月，以及鞭刑三下。被告不满判刑提出上诉。

2018年8月6日晚上约7时10分，被告在三巴旺地铁站因涉及毒品相关罪行当场被捕。警方在他携带的袋子中找到粉状物品和一个含有褐色液体的注射器具。

经化验，粉状物品含有0.1克的二醋吗啡，褐色液体也含有二醋吗啡。被告承认他是在后港向不知名男子购买毒品，供自己吸食。

主控官指被告曾于2002年因贩毒及拥有毒品，当时被判坐牢三年六个月及打鞭两下。

被告的代表律师为他求情时说，求学时期被告已染上毒瘾，从戒毒所出来后曾想要改过自新，避开毒品，后来却因为种种压力又令他走回吸毒的歧途。

律师说，被告的母亲患有末期肝癌，靠他一人的薪水支付昂贵的医药费，而他还得照顾自己的家庭。他育有三个儿女，年龄介于12岁到21岁之间。努力生活的他却发现老婆出轨，两人最终离婚，他也因此又开始吸毒。