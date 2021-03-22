在美参与红旗军演 我国空军再夺“军机维修奖”

（早报讯）我国空军部队10架F- 15SG战机与140多名人员过去两周参与在美国内华达州举行的“红旗—内利斯”重要多单位军事演习。空军部队也在演习中第四度获得杰出军机维修单位奖。

红旗演习（Exercise Red Flag）是美国空军最重要的大规模空战演习，军演本月9日至20日于内华达内利斯空军基地举行。

参与演习的空军部队"和平卡文"第五分遣队这次必须在遵守冠病防疫措施如戴口罩与保持安全距离的情况下，完成一个个高度逼真的演习任务，这也因此带来一些额外的挑战。

分遣队队长吴秋伟中校重申我国空军参与红旗演习的重要性。他说：“这场演习提供空军人员一个宝贵的机会，让他们能在训练中采用先进战术与电子作战技术在空中与专属的敌队作战，提高作战能力。”

他认为，分遣队这次能在多国演习中与其他空军部队单位一同接受评比，且有良好表现，也证明我国空军的高作战标准。

除了我国空军派遣的战机，这次参与演习的有多达90架外国战机，包括美国空军部队F- 35战机，以及美国空军第64侵略者中队派遣以扮演敌军角色的一组F- 16战机。演习参与人员超过2500人，分别来自美国、瑞典以及驻德国的北大西洋公约组织（NATO）早期空中预警与控制队伍。

我国曾在2015年、2017年与2019年获得杰出军机维修单位奖。