涉嫌骗人投资逾10亿元 33岁公司董事被控

（早报讯）管理两家公司的董事被指欺骗他人和公司投资，涉及金额逾10亿元，今天（3月22日）被控上国家法院。他获准在佩戴电子追踪器的情况下以150万元保释在外，这相信是将电子追踪器加入保释条件以来最高的保释金。

根据警方2月19日发出的文告，Envy Asset Management（简称“EAM”）私人有限公司和Envy Global Trading私人有限公司（简称“EGT”）因涉及欺骗而被商业事务局调查。

这两家公司的董事黄有志（33岁）后来被捕，今天被控上国家法院，面对两项触犯公司法令和两项欺骗控状。

根据控状，被告被指在2018年1月至去年3月之间，身为EAM的董事向投资者借钱，谎称公司将向Poseidon Nickel私人有限公司购买镍（nickel），再将镍销售出去，因此承诺将销售所得作为回报还给投资者。

他也被指在去年4月至7月29日之间，身为EGT的董事谎称公司通过远期合约（forward contract）出售镍给巴黎银行，并欺骗投资者与公司签订合约，购买部分销售盈利，但实际上公司并不存在相关的远期合约。

另外，他涉嫌从去年9月至今年1月，21次欺骗一名投资者和一家公司投资至少4800万元。

法官下令被告以150万元保释侯审，但须提交护照和佩戴电子追踪器，也须履行宵禁晚上10时至隔天早上6时不得出门。案展5月17日过堂。