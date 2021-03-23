污水样本发现冠病RNA 受影响国大寄宿生和职员将接受冠病检测

（早报讯）新加坡国立大学一栋宿舍楼的污水样本中发现2019冠状病毒疾病（COVID-19）的核糖核酸，受影响的寄宿学生和职员将接受冠病拭子检测。

《海峡时报》报道，国大教职员与学生昨天收到通告指，该校上周六从与大学城宿舍（UTown Residence，前称研究生宿舍）北楼的卫生间相连的一个检查井（inspection chamber）采集的污水样本中，发现了少量的冠病核糖核酸（viral ribonucleic acid，简称RNA）。

据悉，国大自去年12月7日起，在校内所有的宿舍楼监测污水状况，旨在通过“安全、有效及非侵入性”的方式检测冠状病毒。

作为防范措施，卫生部要求大学城宿舍所有受影响的寄宿学生和职员接受冠病拭子检测，检测站将于今天（3月23日）设立。目前尚不清楚大学城宿舍北楼的所有人都须接受检测，或仅限于部分寄宿学生和职员。

国大呼吁其他教职员及学生保持冷静、远离大学城宿舍北楼及附近的冠病检测站，并遵守现有的安全距离措施，以及通过国大的uNivUS手机应用观察自身健康状况、上报体温。若教职员及学生有进一步疑问，可与各自的科系或部门了解详情，或发电邮至Covid-19@nus.edu.sg询问。国大也将向教职员及学生通报本次冠病检测的结果。