与母遭逐上门投靠 小兄弟遭干爹非礼性侵

（早报讯）年幼兄弟与母亲遭赶出家门，无奈之下投靠干爹干妈。岂料，这名狼干爹因妻子尿道发炎，为了满足性欲，竟非礼和性侵干儿子。

被告是一名32岁的本地男子，面对5项包括性侵、非礼、以及蓄意伤人等控状。

两名受害者是一对兄弟，案发时分别只有12岁和10岁，是被告的干儿子。

为保护受害者，法官令媒体不得报道任何会泄露受害兄弟的身份，包括被告名字。

案情显示，受害兄弟的父亲在10年前抛弃妻儿回缅甸，两兄弟便由母亲照顾。2019年8月，受害兄弟的外婆过世后，两人连同母亲遭亲人赶出家门。

受害兄弟的母亲与被告妻子是好朋友，后者决定收留他们。受害兄弟连同母亲和外公，与干爹及干妈，共6人挤在一房式租赁组屋，晚上打地铺睡觉。

被告妻子因尿道发炎拒绝行房，被告无处发泄，将目标转向受害兄弟，在2019年10月25日至12月31日间非礼和性侵他们。两受害者当时都不敢吭声，直到与母亲搬到自己的租赁组屋后，才告知母亲。

控方在陈词时表示，受害兄弟是被告的干儿子，两人都会叫被告“爸爸”，但被告滥用两兄弟给予他的信任干案。

受害小哥哥遭被告强奸时感觉疼痛，欲起身喊妈妈，嘴巴却遭被告捂住。

控方表示，受害者事后心理产生阴影，每次想到遭性侵的事便会感到伤心，听到被告名字或住处，便开始焦虑。

律师代被告求情时表示，被告妻子有忧郁症，被告则有严重的哮喘，被告知道罪行对受害兄弟带来伤害，希望法官基于被告认罪的份上，给予他轻判。法官表示需要时间斟酌，案展下个月3日下判。