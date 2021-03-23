涉马国史上最大私烟案 狮城男不认罪获保释

（早报讯）48岁狮城男被指涉及马国史上最大起的香烟走私案，总值5200万令吉（约1700万新元），他昨天被控上马国法庭后不认罪，获准保释外出候审，但不可以离开马国。

《联合晚报》早前报道，马来西亚水警本月8日侦破马国史上最大起走私烟案后召开记者会，指他们在一艘蒙古注册的大型货船上起获7000箱总值5200万令吉的私烟，逮捕外籍船长和船员共11人，其中一个落网者为新加坡籍的工程师谢添来（译音，48岁）。

根据新加坡会计与企业管制局（ACRA）记录，谢添来在2013年曾担任一家本地贸易公司Lion Energy的董事，但这家公司在2014年已经关闭，据悉谢添来在公司关闭后不久已离开新加坡。

马国媒体《中国报》报道，谢添来和55岁的缅甸籍船长Myint Aung，昨天被控上柔佛笨珍（Pontian）推事庭，两人都不认罪。法官允许两人各以2万令吉保释候审，但必须交出护照，并在每周一到警局报到，案件将在4月21日过堂。

控状指出，两人涉嫌在本月8日晚上8时15分，在柔佛笨珍龟咯岛附近的海域，利用货船走私多个品牌的香烟。不过，控状列明的数额与之前所述不同，只有4710万令吉（约1536万新元）。根据马国法令，两人一旦罪成，可被判最少10倍、最高20倍的关税数额，或监禁不超过三年，或两者兼施。

谢添来在船上是担任工程师的职务，除了他和船长，当时还有另九名缅甸籍船员也一同被捕，马国警方也充公了估值1800万令吉（约587万新元）的大型货船。当局仍在进一步追查这起走私案的幕后主脑。