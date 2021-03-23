新大前协理处长被控收贿47万

（早报讯）被指在两年半内滥用职权受贿至少50次，从三家公司获取47万2000元，新大前协理处长和3董事今早全被控。

四名被告是新大前协理处长陈代义（43岁）、蓝闲泷（44岁，International Alliance Marketing有限公司董事）、徐敬廷（43岁，CJ Synergy有限公司董事）以及龙子建（43岁，Assetualize有限公司行政董事）。

其中陈代义面对52项包括抵触《防止贪污法令》（Prevention of Corruption Act）收取贿赂、提供假资料以及妨碍司法公正的控状。

新加坡贪污调查局（CPIB）昨天发布文告指，案发时担任新加坡管理大学（简称“新大”）协理处长的陈代义，从2017年8月至2019年11月向另三名涉案董事收取约47万2000元的款项，并为他们三家公司提供生意上的利益。根据控状，他在这期间收取的款项从600元至3万5600元不等，多笔款项超过2万元。

蓝闲泷面对35项控状、徐敬廷面对9项控状，而龙子建则面对8项控状。当中，陈代义和徐敬廷也各自面对一项向贪污调查局提供虚假资料的控状。

贪污调查局表示，我国对贿赂等犯罪行为持零容忍态度，涉案者一旦罪成，各可被判罚款高达10万元，而涉及提供虚假资料的指控一旦罪成，涉案者可被判罚款高达1万元，或监禁长达1年或两者兼施。

妨碍司法公正者则可被判坐牢长达7年或罚款或两者兼施。