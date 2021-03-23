酒鬼非礼三继女 与妻吵架恶行曝光

（早报讯）“你摸了她们的胸，她们怎么可能喊你爸！”

来自马国的一名母亲带着年龄10多岁的三个女儿嫁来本地，怎知狮城男不只是酒鬼，还是色狼，同住不久就对三姐妹上下其手。母亲两年后得知真相依然没报警，直至后来夫妻吵架惊动警方，才揭发对方恶行。

今年53岁的男子遭逮捕后被控三项非礼罪。他不认罪，经审讯被裁定罪成，昨天被判入狱32个月及18周。被告不满裁决及刑罚提出上诉。为了保护受害女生，法官谕令媒体不得公开被告身份。

庭上揭露，该名母亲于2013年底嫁到狮城时，三姐妹最小11岁，最大的15岁。一家五口同住不久，母女四人就发现被告是个酒鬼，几乎天天酗酒。

大姐在审讯中说，被告经常以叫她起床为借口拍她屁股，虽然她感到不高兴，但忍了下来。

有一天，她母亲过生日，大姐指被告买了蛋糕醉醺醺回家，岂料却趁母亲在厨房准备食物时，用双手抓她胸部，她大声尖叫阻止。

但她当时并不知道两个妹妹同样也遭被告非礼，原来两人也曾在睡梦中遭摸胸。后来三人为了不让家庭破裂而选择隐瞒，直到母亲在2017年碰巧听到两个妹妹的对话后才惊悉真相。

当时，她们依然决定给被告机会，可惜被告还是没有戒酒，夫妻俩的关系也越来越差，2019年2月11日凌晨还大吵起来，惊动邻居报警。

妻子供证时说，两人当时因被告酗酒问题而吵架，被告称母女四人都不尊重他，她因此呛说：“你摸了她们的胸，她们怎么可能喊你爸！”被告却喊着回应：“大女儿的男友摸怎么就没事！”

妻子指她本来没想揭发丈夫，但她脱口说出非礼的事，结果警员认真调查，随后将被告逮捕。