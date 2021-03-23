政府探讨允许回教徒护士工作时戴头巾

（早报讯）政府正探讨是否允许回教护士在工作场所穿戴头巾。政府再过几个月便会完成与回教社群的咨询工作，并宣布最终决定。

内政部长兼律政部长尚穆根今天（3月23日）在哈迪杰回教堂（Masjid Khadijah）出席一场与宗教改造小组对话会，被问及最近受热议的“护士工作时可否戴头巾”课题时指出，李显龙总理也将与回教社群领袖会谈。

尚穆根指出，政府认为护士如果选择戴头巾，有充分理由允许她们这么做。

“如果单看护士戴头巾这一点，它不会是个问题，条例会在很久以前就已经改变了。不过这个课题也与其他因素息息相关，因此我们必须谨慎考量。”

尚穆根说，他去年8月31日便与回教社群代表就此课题进行闭门对话，并透露政府内部正探讨这个课题。政府将在征询回教社群的意见后，作出决定。

回教妇女在工作场所戴头巾的课题本月初在国会引起朝野讨论。主管回教事务的社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高当时指出，政府对提出这些诉求的群体感同身受，政府也正就此课题展开讨论。

尚穆根指出，马善高指的，是政府了解个别群体希望护士获准戴头巾的感受，这么说是为了暗示政府将灵活处理这件事，马善高也并没有否定这项提议，不过他的言论被误解。