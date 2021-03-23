40岁新加坡妇女离境前确诊 应是早前染病的输入病例

（早报讯）原本旅居奥地利的40岁新加坡妇女，本月初返新后，并未在入境检测或居家通知期间验出冠病，却在上周准备离境时确诊。但检测显示她应该是早前受感染，因此归类为输入病例。

我国今天新增13起冠病确诊病例，全属境外输入。社区已连续11天没有新病例，客工宿舍则连续23天“保零”。

根据卫生部今晚的文告，13起输入病例抵新后就履行居家通知，并在隔离期间接受检测，都是无症状患者。

新增病例中，三人是本地公民，两人是永久居民，分别从奥地利、印度、马来西亚和美国返新。

其中一名40岁女公民，自前年8月起居住在奥地利。她本月2日返新后，在指定设施履行居家通知到上周二（16日），入境检测和隔离期间的检测都呈阴性。

这名妇女为飞往印度尼西亚，上周六（20日）再接受离境检测。结果昨天（22日）出炉却呈阳性，她因此被送往国家传染病中心。

尽管如此，检测显示妇女体内病毒量低，血清检测也呈阳性，当局因此根据其旅游史归类为输入病例。

其余新增病例中，有一人持直系亲属证，从印度抵境，有一人持工作证件，从美国抵境，也有一人持短期探访证，从阿联酋前来新加坡参与工作项目。

剩余五人则是工作准证持有者，来自孟加拉、印度和菲律宾，当中一人是女佣。

不论是新增社区病例或无关社区病例，都从前个星期的两起，减至过去一周的零起。

另外，过去一周的93起确诊病例中，有32人的血清检测呈阳性，46人呈阴性，其余15人仍在等待结果。

截至今天中午，本地累计确诊病例达6万零221起。目前仍有25人留院治疗，无人在加护病房。另有103名情况良好但检测仍呈阳性的病患，在社区设施接受隔离和治疗。

今天共有12人出院或迁出隔离设施，累计康复人数增至6万零63人。