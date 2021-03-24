诽谤李显龙总理 博客梁实轩被判赔偿13万3000元

（早报讯）博客梁实轩诽谤李显龙总理一案，高庭法官今早（3月24日）判他赔偿李总理13万3000元。

梁实轩于2018年11月在面簿转发了一则新闻，文章称李总理是一马公司弊案的主要调查对象。李总理过后起诉梁实轩诽谤，案件去年10月在高庭审结。梁实轩认为诉方的证据不足，选择不上庭答辩。

根据今早公布的判词，高庭法官艾迪阿都拉认为，梁实轩转发文章的行为，无论是否是在直接指控李总理涉及弊案，但至少是在影射李总理涉及犯罪行为，因此确实诋毁了李总理的声誉。

至于赔偿金额，诉方认为应该是在15万元左右，而辩方认为赔偿应不超过400元。

诉方律师文达星高级律师日前在庭上说，他的行为比当年不实指总理挪用公积金公款的鄞义林还严重，因为涉案文章所含的不实指控具有“全球性质”。

辩方律师林鼎辩说，梁实轩根本没对文章加以评论，谈不上是同意文章内容，重申这起诉讼根本没必要，指诉方在滥用司法程序。“转发文章只是随意告诉朋友，这篇文章挺有趣，可以看看。”

法官指出，一般来说，任何诽谤案都必须以各自的案情来评估赔偿金额，不会按照前例定夺，但是鄞义林以及梁实轩的案件太过相似，例如两人的身份都是博客，以及诽谤李显龙的内容相似。

法官认为，两起案件中的区别在于梁实轩指李总理涉及一马案，关乎两国人民的利益，而鄞义林的挪用公积金指控只是关乎新加坡人，因此认为梁实轩的行为确实比较恶劣。

但是，法官指看到梁实轩转发的诽谤性内容比鄞义林的少很多。鄞义林所刊登的诽谤性内容有至少3万7223人点阅，而梁实轩的面簿页只有5000多名朋友，专家认为看到梁实轩转发内容的人顶多400人。法官因此裁定梁实轩的赔偿金额为13万3000元，比鄞义林当年被判的15万元少一些。