“新肤”医美诊所结业 受影响客户可到另两家医美品牌兑换服务或产品

（早报讯）医疗美容诊所“新肤”本月15日关闭所有分行，所有从去年4月1日向该品牌购买医美配套但却没法兑换服务或产品的顾客，可向另外两家医美品牌索取所需的服务与产品，每名顾客的兑换限制在1000元内。

据本报早前报道，“新肤”(Novu Aesthetics）因资金不足而关闭6家医美诊所，不少客户因无法预约美容服务，向卫生部、新加坡消费者协会，甚至警方投诉。消协上个月1日至本月23日间就接到145起针对“新肤”和相关品牌的投诉。

本地两家医美品牌SL Aesthetic与SkinLab今天（3月24日）举行联合记者会，宣布两家品牌将为受影响的顾客提供特别配套，各品牌旗下有七家分行。

从去年4月1日至本月15日购买“新肤”配套的消费者，可拨电、电邮或到两家公司旗下的分行出示原本的收据，并能进行诊所提供的服务或兑换产品，一半的兑换数额须花在诊所的医美服务上，另一半则可用来购买产品。

客户无论在“新肤”购买了多少配套，每人只能进行一次兑换，兑换数额限制在发票金额或1000元以内，以较低者为准。所有兑换的产品和服务必须在9月31日前领取。

两家医美品牌预计会有约300至500名顾客前去兑换服务和产品。业者也表示有意拓展业务，并考虑聘请受影响的“新肤”员工。